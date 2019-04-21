Лавров позвал немцев и французов в Керченский пролив

Москва готова допустить представителей Германии и Франции для ознакомления с процессом прохода кораблей через Керченский пролив, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

«Если у немцев и французов все еще сохраняется интерес посмотреть на то, как все это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, милости просим», – приводит его слова ТАСС.

Лавров также заявил, что Североатлантический альянс не станет направлять свои корабли для участия в планируемых украинскими властями провокациях в Керченском проливе. По его словам, Киев может надеяться только на моральную и политическую поддержку. «В НАТО это уже все для себя решили», – добавил министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года, отправив украинские корабли в Керченский пролив, «вступил в предвыборный раж», пытался создать скандал и рассказать Западу, «как Россия его третирует, и нужны новые санкции».

«Они пытались, по сути дела, испытывать на прочность тех, кто обеспечивает безопасность Керченского канала и территориальную целостность Российской Федерации», – указал министр.

Напомним, страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион и «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Москва предупредила Североатлантический альянс о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом с нашей страной.

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