Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали блоги

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20 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Американцы увидели искаженную картину экономики России

Российская экономика шокировала американских журналистов Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...
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            Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали блоги

               20 апреля 2019, 11:16
            Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию среди блогеров.

            Многие блогеры сошлись на том, что дебаты выиграл Зеленский, а Порошенко лишь снизил свои шансы на победу на выборах.

            «Я, честно, не ожидала, но из дебатов победителем вышел Владимир Зеленский. Порошенко потерял самоконтроль. Топтался на одном месте, все время повторялся. Безуспешно пытался загнать Зе в угол. Чуть голос не сорвал, так кричал. Отчаяние так и читалось на лице», – написала журналист Strana.ua Анастасия Товт в Facebook.

            Юрист Андрей Портнов выразил мнение, обсуждая дебаты, «если ты считаешь себя сильно умным и подготовленным, ведешь себя нагло, самоуверенно и пафосно и думаешь, что сильно крут, то можешь именно на своем поле быстро и дерзко получить сокрушительное поражение».

            Журналист Александр Дубинский в Facebook отметил, что Зеленский понимает, что чувствует украинский народ: «Послушал первые пять минут выступления Порошенко и Зеленского. Зеленский говорит от души. То, что думают и как ощущают происходящее украинцы. До мурашек. Результат дебатов для меня очевиден».

            При этом политтехнолог Виктор Уколов заявил, что поддержка Порошенко была более дружной, а то, что действующий глава государства пришел на сцену для Зеленского, доказывает, что он – «президент всех украинцев».

            В то же время ряду пользователей Сети показалось, что на дебатах никто не победил, а кандидаты попросту потеряли время.

            «Час времени коту под хвост. Оба кандидата показали то, что от них и ожидалось. Порошенко призывал Путина, Зеленский доигрывал кандидата от народа. Никто никого не порвал», – считает журналист Вячеслав Чечило.

            Журналистка, телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале написала, что не берется судить о том, «кто был лучше на дебатах кандидатов в президенты Украины, поскольку никакой победы за явным преимуществом не случилось».

            Однако, по ее мнению, «удивительно другое»: «Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион. Просто дело в том, что одним зрелищем, которое с 2004 года предлагают украинцам политики, сыт не будешь».

            Телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» отметила, что в субботу «не чужой для Владимира Зеленского канал 1+1 вместо разбора дебатов транслирует шоу «Лига Смеха» – продукт студии  Зеленского Квартал-95», а тем временем «Порошенко, уже в студии канала ТСН, абсолютно спокойно призывает украинцев больше рожать, чтобы побороть демографический кризис».

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


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            Писатель Сергей Минаев написал, что «Зеленский с ходу превращает все в Камеди Батл. Читает вопросы с бумажки».

            «Вообще, интересный формат, один троллит, второй пытается ответить как политик. Мне не ясно, какая стратегия верная: троллить в ответ или пытаться быть серьезным?», – добавил он.

            Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

            При этом киевляне предпочли смотреть дебаты в интернете, штабы и Порошенко, и Зеленского вынуждены были организовать подвоз своих сторонников из провинции. В итоге собрать полный стадион зрителей так и не удалось.

            Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на дебатах Порошенко выглядел жалким.

            В субботу на Украине был объявлен «день тишины» перед вторым туром президентских выборов.

            При этом в этот день на телеканале «1+1» запланирована трансляция шоу «Вечерний квартал», а в 22.20 покажут фильм «Я, ты, он, она», где Зеленский играет главную роль. Кроме того, в субботу покажут два проекта «Студии 95 квартал», хотя сам кандидат в этих шоу не участвует.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что станет с Порошенко в случае поражения.

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