Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали блоги

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию среди блогеров.

Многие блогеры сошлись на том, что дебаты выиграл Зеленский, а Порошенко лишь снизил свои шансы на победу на выборах.

«Я, честно, не ожидала, но из дебатов победителем вышел Владимир Зеленский. Порошенко потерял самоконтроль. Топтался на одном месте, все время повторялся. Безуспешно пытался загнать Зе в угол. Чуть голос не сорвал, так кричал. Отчаяние так и читалось на лице», – написала журналист Strana.ua Анастасия Товт в Facebook.

Юрист Андрей Портнов выразил мнение, обсуждая дебаты, «если ты считаешь себя сильно умным и подготовленным, ведешь себя нагло, самоуверенно и пафосно и думаешь, что сильно крут, то можешь именно на своем поле быстро и дерзко получить сокрушительное поражение».

Журналист Александр Дубинский в Facebook отметил, что Зеленский понимает, что чувствует украинский народ: «Послушал первые пять минут выступления Порошенко и Зеленского. Зеленский говорит от души. То, что думают и как ощущают происходящее украинцы. До мурашек. Результат дебатов для меня очевиден».

При этом политтехнолог Виктор Уколов заявил, что поддержка Порошенко была более дружной, а то, что действующий глава государства пришел на сцену для Зеленского, доказывает, что он – «президент всех украинцев».

В то же время ряду пользователей Сети показалось, что на дебатах никто не победил, а кандидаты попросту потеряли время.

«Час времени коту под хвост. Оба кандидата показали то, что от них и ожидалось. Порошенко призывал Путина, Зеленский доигрывал кандидата от народа. Никто никого не порвал», – считает журналист Вячеслав Чечило.

Журналистка, телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале написала, что не берется судить о том, «кто был лучше на дебатах кандидатов в президенты Украины, поскольку никакой победы за явным преимуществом не случилось».

Однако, по ее мнению, «удивительно другое»: «Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион. Просто дело в том, что одним зрелищем, которое с 2004 года предлагают украинцам политики, сыт не будешь».

Телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» отметила, что в субботу «не чужой для Владимира Зеленского канал 1+1 вместо разбора дебатов транслирует шоу «Лига Смеха» – продукт студии Зеленского Квартал-95», а тем временем «Порошенко, уже в студии канала ТСН, абсолютно спокойно призывает украинцев больше рожать, чтобы побороть демографический кризис».

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Писатель Сергей Минаев написал, что «Зеленский с ходу превращает все в Камеди Батл. Читает вопросы с бумажки».

«Вообще, интересный формат, один троллит, второй пытается ответить как политик. Мне не ясно, какая стратегия верная: троллить в ответ или пытаться быть серьезным?», – добавил он.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

При этом киевляне предпочли смотреть дебаты в интернете, штабы и Порошенко, и Зеленского вынуждены были организовать подвоз своих сторонников из провинции. В итоге собрать полный стадион зрителей так и не удалось.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на дебатах Порошенко выглядел жалким.

В субботу на Украине был объявлен «день тишины» перед вторым туром президентских выборов.

При этом в этот день на телеканале «1+1» запланирована трансляция шоу «Вечерний квартал», а в 22.20 покажут фильм «Я, ты, он, она», где Зеленский играет главную роль. Кроме того, в субботу покажут два проекта «Студии 95 квартал», хотя сам кандидат в этих шоу не участвует.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что станет с Порошенко в случае поражения.

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