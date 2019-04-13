Шоу и фильмы с Зеленским собрались показать на ТВ в «день тишины»

Украинский телеканал «1+1» в «день тишины» 20 апреля, накануне второго тура выборов, планирует показать шоу и фильмы с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Так, 20 апреля в 16.35 и 20.25 (совпадает с мск) запланирована трансляция шоу «Вечерний квартал», а в 22.20 покажут фильм «Я, ты, он, она», где Зеленский играет главную роль, передает РИА «Новости».

Кроме того, в этот день покажут два проекта «Студии 95 квартал», хотя сам кандидат в этих шоу не участвует.

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Напомним, согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Перед первым туром выборов в президенты Украины на канале «1+1» в «день тишины» также показывали шоу и фильмы с участием Зеленского.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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