На Украине обнаружили телепередачи с Зеленским в день тишины

В день тишины перед выборами президента Украины по телевизору покажут проекты шоумена и кандидата Владимира Зеленского, заметила журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских.

«Это день тишины перед выборами. «Квартал», «Рассмеши комика», «ЧистоNews» – это все проекты «95-го квартала» Владимира Зеленского. Документальный фильм «Рейган» также озвучивает Зеленский. Очень громкий день тишины», – цитирует РИА «Новости» пост Бердинских в Facebook.

В законе «О выборах президента Украины» прописано, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

В частности, предвыборной агитацией считается «обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений», а также «проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии – субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке».

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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