Опрос на Украине показал превосходство Зеленского над Порошенко

Более половины избирателей на Украине готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно исследованию, 61% украинцев готов отдать голос за шоумена, а действующего президента Украины планируют поддержать 24% опрошенных. При этом 15% пока не определились, кому отдадут предпочтение, передает РИА Новости.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



В числе тех, кто намерен отдать голос за Зеленского, более половины заявили, что голосуют против Порошенко. В опросе приняли участие три тысячи респондентов.

Ранее букмекеры назвали ошибку Порошенко в предвыборной гонке.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

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