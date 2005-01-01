Букмекеры назвали ошибку Порошенко

После появления агитационных билбордов, где изображен президент Украины Петр Порошенко с лидером России Владимиром Путиным, шансы на победу кандидата Владимира Зеленского стремительно растут.

Букмекерская контора PariMatch опубликовала данные, где коэффициент на первое место Зеленского на выборах президента вырос с 1,45 к 1 до 1,30 к 1, передает издание «Страна». Коэффициент Петра Порошенко наоборот снизился от 2,9 к 1 до 3,50 к 1.

«Вероятно, причиной резкого ухудшения положения действующего президента Петра Порошенко стала его неудачная пиар-кампания», – полагают букмекеры.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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При этом на Украине уже начали переклеивать плакаты с изображением российского и украинского лидеров. Об этом говорят фотографии, опубликованные в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш. Изображение Путина заклеивают надписью «решающий выбор».

«Только вчера читал штук пять постов, почему важно и правильно, что расклеили борды. А теперь заклеили. Неопределенность какая-то», – написал в Facebook главный редактор «РБК-Украина» Сергей Гришин.

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