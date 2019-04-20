Саакашвили счел Порошенко жалким

Президент Украины Петр Порошенко выглядел жалко на дебатах с Владимиром Зеленским, заявил бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Саакашвили считает, что «Порошенко проиграл не только сегодня». При этом экс-глава Одесской области попросил не рассматривать его слова, как признание победы Зеленского на дебатах. Саакашвили отметил, что «Порошенко сам себя разгромил», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Макси-ТВ».

Нынешний президент Украины подчеркивал, что «люди Зеленского не знают», сказал Саакашвили.

«Зато они очень хорошо знают Петра Порошенко и когда он себя сравнивает с Черчиллем – Черчилль, наверное, в гробу переворачивается», – заявил он.

Саакашвили предполагает, что после второго тура выборов «система Порошенко» попробует «создать хаос» на Украине.

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Кроме того, бывший глава Одесской области выразил готовность консультировать новые украинские власти, если тем понадобится его помощь.

Саакашвили обещал приехать в Киев, который «считает своим домом». Он заявил, что «хочет помочь Украине встать на ноги».