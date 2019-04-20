Предвыборная агитация запрещена на Украине

В субботу на Украине объявлен «день тишины» перед вторым туром президентских выборов, сообщают информационные агентства.

С 00.00 (совпадает с мск) запрещена предвыборная агитация. Кроме того, коммунальные службы были обязаны заранее избавиться от агитационных материалов, расклеенных в публичных местах, передает РИА «Новости».

При этом телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского решил заполнить эфир проектами с участием одного из кандидатов – шоумена Владимира Зеленского.

Телеканал подчеркивает, что не нарушает закон о «дне тишины», так как транслировать события с участием второго кандидата – Петра Порошенко – разрешено при исполнении им президентских обязанностей.