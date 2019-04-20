Порошенко и Зеленский не смогли собрать стадион

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не смогли собрать достаточно сторонников, чтобы заполнить стадион «Олимпийский» в Киеве.

За день до дебатов утверждалось, что зарезервированы все 60 тыс. мест, но к моменту начала дебатов, по данным МВД Украины, пришло только 22 тыс. человек, передает ТАСС.