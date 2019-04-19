Названа неожиданная версия о причине пожара в Нотр-Даме

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове полагает, что причиной пожара в Нотр-Даме мог быть сбой в компьютерной системе.

«Возможно, мы узнаем, что произошло (в соборе перед пожаром) через два-три месяца», – сказал Шове, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом он не уточнил, о какой из компьютерных систем идет речь. Также Шове отметил, что следователи пока не могут получить доступ к собору из соображений безопасности.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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