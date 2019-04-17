Эксперт оценил сообщения о бегстве команды Порошенко

«Есть серьезные основания полагать что серьезные люди бросают Порошенко», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута завил, что члены команды Петра Порошенко начали разбегаться.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский констатирует, что за последнее время на Украине произошло несколько значимых отставок, однако называть это явление «повальным» преждевременно.

Накануне экс-губернатор Донецкой области (в марте – октябре 2014 года) Сергей Тарута заявил: на Украине никто не верит в победу Порошенко на президентских выборах. «Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут, – сказал Тарута. – Это сейчас происходит с командой Порошенко. Все переобуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики».

«Значимые отставки действительно были. Ушло два человека из администрации президента, – отметил Погребинский. – В частности, куда-то исчез юрист, который курировал суды, и ушел в отставку генерал, который отвечал за правоохранительные органы. Идут разговоры о каких-то отставках в Службе безопасности Украины. Но Тарута преувеличивает этот отток».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Действительно, ранее сообщалось, что в отставку подал заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, который отвечал за спецслужбы. Также была снята с должности почти вся верхушка Службы внешней разведки Украины. В начале недели появились (позже опровергнутые) слухи о бегстве за границу главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

По словам политолога, в победу Петра Порошенко на предстоящих 21 апреля выборах «мало кто верит».

«Действительно, есть серьезные люди, которые уже побежали. Основания сказать, что часть людей бросает Порошенко, тоже есть. Это не имеет характера массового исхода. Но мало кто верит в возможность победы Порошенко», – подытожил эксперт.

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