Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Егора Божка с поста руководителя Службы внешней разведки.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД в январе подробно писала о Службе внешней разведки Украины.

Божок занимал пост главы СВР Украины с сентября 2017 года, до этого был и.о. главы миссии Украины при НАТО.