Главного военного прокурора заподозрили в бегстве с Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны после конфликта с президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ.

Об этом изначально сообщил журналист Василий Крутчак в своем Facebook.

Он заявил, что информацию получил от источников из окружения прокурора. Также он пообещал раскрыть страну, куда сбежал Матиос. Крутчак утверждает, что у Матиоса серьезный конфликт с Порошенко, так как именно военный прокурор передал СМИ сведения о хищениях в оборонной сфере, в которой замешаны соратники Порошенко, Гладковские отец и сын, а также опубликовал видео с пьяным сыном президента Украины.

УНИАН отмечает, что на звонки Матиос не отвечает, в военной прокуратуре Центрального региона Украины не смогли ответить на вопрос о его местонахождении.

В феврале на Украине возбудили уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Порошенко после этого уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.