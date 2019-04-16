Стало известно о массовом «переобувании на ходу» сторонников Порошенко

На Украине никто не верит в победу президента Петра Порошенко на выборах, поэтому крысы бегут с корабля, заявления пишут даже силовики, заявил экс-губернатор Донецкой области и лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

«Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут. Это сейчас происходит с командой Порошенко: все переообуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики», – заявил он в эфире телеканала «НАШ».

Заявление он сделал в эфире передачи «Час с Тиграном Мартиросяном», опубликованной на YouTube.

Ранее сообщалось, что в отставку подал заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, который отвечал за спецслужбы. Также была снята с должности почти вся верхушка Службы внешней разведки Украины.

Сергей Тарута также баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру в поддержку Юлии Тимошенко.

Перед вторым туром, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%.