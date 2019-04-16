Электрик «Кофемании» рассказал, что случилось со стулом после удара Кокорина

Электрик «Кофемании» – заведения, в котором у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева случился конфликт с чиновником Денисом Паком, рассказал о переданном ему на ремонт после инцидента стуле.

Электрик Александр Вилюнов сообщил в Пресненском суде Москвы, что ему «дали починить стул, у него была вырвана спинка, держалась на одном саморезе», передает РИА «Новости».

На вопрос прокурора, как можно было идентифицировать, что это был именно тот стул, которым Кокорин замахивался на чиновника Дениса Пака, электрик ответил, что никак.

Вилюнов сообщил также, что не наблюдал за перепалкой в кафе, в его задачи входило следить за сохранностью имущества.

Ранее адвокат Кокорина объяснил удар чиновника стулом «рефлекторным движением».Также стало известно о том, что в «Кофемании» Кокорин имитировал интимную близость со знакомой; также ему на колени садился свидетель по данному делу Геннадий Куропаткин.

Кроме того, свидетель Карен Григорян утверждал, что Кокорин и Мамаев подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком после того, как тот назвал спортсменов «петухами».

В апреле также сообщалось о примирении Кокорина и Пака.

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