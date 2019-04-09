Свидетель рассказал о примирении Кокорина и Пака после потасовки

Футболист Александр Кокорин и чиновник Минпромторга России Денис Пак помирились и пожали друг другу руки после драки, сказал свидетель Карен Григорян.

«Пак и Кокорин уходили на позитивной волне. И Пак сказал, что был неправ, и Саша», – сообщил Григорян в суде, передает РИА «Новости».

По словам свидетеля, конфликт завязался после того, как детский тренер Александр Протасовицкий сравнил Пака с южнокорейским певцом PSY, получив оскорбительный ответ. Кокорин подошел к чиновнику и ударил его стулом, в результате чего у Пака было диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, ранее Григорян утверждал, что Кокорин и Мамаев подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком после того, как тот назвал спортсменов «петухами».

Во вторник Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами. На минувшей неделе Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Сами футболисты признали свою вину частично.