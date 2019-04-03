Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Продлить Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября», – передает ТАСС слова Елены Абрамовой.

На этот же срок останутся под арестом и два других фигуранта дела – брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. К рассмотрению уголовного дела по существу суд приступит 9 апреля в 12.00 мск, говорится в сообщении.

Футболисты проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично. Ранее всем фигурантам дела продлили срок содержания под стражей до 8 апреля.

В марте сообщалось, что Кокорин якобы получил в СИЗО ожоги во время прохождения сеанса физиотерапии. В УФСИН эту информацию опровергли.

На прошлой неделе защита игрока «Зенита» подала жалобу в Европейский суд по правам человека: по мнению адвокатов, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».