В УФСИН прокомментировали сообщения о полученных Кокориным в СИЗО ожогах

Футболист Александр Кокорин не получал в СИЗО «Бутырка» ожогов, спортсмен чувствует себя удовлетворительно и не жалуется на здоровье, сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Информация ряда СМИ о якобы получении ожогов Александром Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 («Бутырка»), не соответствует действительности. УФСИН России по Москве по данному факту незамедлительно провело проверку, в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции у Александра Кокорина отмечалось незначительное покраснение кожи», – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.

По его словам, процедуру проводили с согласия самого Кокорина. Цыганков отметил, что спортсмен не предъявляет жалоб, и состояние его здоровья удовлетворительное.

По словам представителя ведомства, решается вопрос о посещении футболиста врачами ФК «Зенит».

Ранее адвокат спортсмена Андрей Ромашев заявил, что Кокорин проходил физиотерапию в СИЗО и получил два ожога; на одном из них якобы начался процесс нагноения.

Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.