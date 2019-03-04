Кокорин получил ожоги в СИЗО

Футболист Александр Кокорин проходил физиотерапию в СИЗО и получил два ожога; на одном из них начался процесс нагноения, сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашев.

«У Александра нога, где травмировано колено, уже потеряла чувствительность, поэтому он не почувствовал, как получил два ожога. При том один из них начал гноиться», – передает слова Ромашева РИА «Новости».

По его словам, состояние здоровья Кокорина ухудшается с каждым днем.

В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на колене после разрыва крестообразных связок. После того, как он попал в СИЗО, адвокаты сообщали, что у него болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки – если он не будет его разрабатывать по несколько часов в день, то, возможно, придется менять сустав.

Добавим, что в феврале другой заключенный по этому делу – футболист Павел Мамаев – принял участие в футбольном матче в стенах «Бутырки». Кокорин, как сообщалось, не смог сыграть из-за травмы.

Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.