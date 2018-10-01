Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»

Футболист «Краснодара», который находится под арестом в СИЗО «Бутырка», принял участие в футбольном матче на территории следственного изолятора.

Фотографии с матча публикует в своем Telegram 360tv.

Мамаев в первом тайме играл за команду «оранжевых», после чего перешел в команду «зеленых», отмечает телеканал.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», матч заключенных закончился со счетом 8:7, Мамаев играл за обе команды и забил семь голов.

Ранее было подтверждено, что Мамаев примет участие в матче между заключенными СИЗО. Футболист Александр Кокорин в матче участия не принимал, так как имеет недолеченную травму колена.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении в начале октября на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.