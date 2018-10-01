Стали известны подробности матча в «Бутырке» с Мамаевым

Футболист Павел Мамаев примет участие в товарищеском матче по футболу между заключенными следственного изолятора.

Находящийся под стражей в СИЗО «Бутырка» по обвинению в драках в центре Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вновь выходит на футбольное поле. Правда, в пределах следственного изолятора – в ходе товарищеского матча между подследственными. Подробности встречи сообщил «Спорт-экспрессу» адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок, с каждой стороны – по шесть человек, пять полевых и один вратарь. Формат – два тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время. Подобное мероприятие в таком формате проводится впервые, мне кажется, это знаковое событие для всех лиц, находящихся под стражей в «Бутырке», возможно, данный опыт распространится и на другие следственные изоляторы», – рассказал Бушманов. Специально для игры прогулку перенесут из особого дворика на плац. Зрителями станут сотрудники администрации СИЗО и аккредитованные журналисты.

«Александр Кокорин не может выйти на поле ввиду объективных причин – у него есть не до конца залеченная травма колена», – добавил Бушманов.

Форвард «Зенита» вместе с братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким проходят по тому же делу. С начала октября 2018 года все четверо находятся в изоляторе под стражей. Они обвиняются в нападении в начале октября на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.