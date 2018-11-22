Кокорин пожаловался в ЕСПЧ

Защита футболиста Александра Кокорина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): по мнению адвокатов, спортсмен «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

Один из адвокатов футболиста Андрей Ромашов сообщил, что «как только нам стало известно, что дело поступило в суд, мы подали в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Александра при избрании и продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей», передает ТАСС.

Он отметил, что если жалобу коммуницируют, то она будет рассмотрена в ЕСПЧ в приоритетном порядке; у Кокорина «сложилась ситуация, которая позволяет рассмотреть жалобу в течение года, тогда как остальные подобного рода жалобы рассматриваются около пяти лет».

Ранее стало известно, что дело футболистов направили в суд. Процесс начнется 3 апреля. В феврале спортсменам продлили арест до 8 апреля.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Спортсмены частично признали вину в нападении.

Отметим, что в марте в СМИ появились сообщения о якобы полученных Кокориным в СИЗО ожогах, после чего в УФСИН опровергли эту информацию. При этом футболисту разрешили обследоваться у врачей «Зенита».