Дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», – сказала она, передает РИА «Новости».

Обвинительное заключение утвердил прокурор, и дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.