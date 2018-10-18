Кокорин и Мамаев частично признали вину

Обвиняемые в нападении футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали вину.

Мамаев заявил, что он и Кокорин обвиняются «по ч. 2 ст. 212 УК РФ, что значит – «(хулиганство, совершенное) группой лиц», однако «на всех видеозаписях видно, что не было никакого предварительного сговора, все произошло спонтанно», передает РИА «Новости».

Он добавил, что избитый в кафе глава департамента Минпромторга Денис Пак не имеет каких-либо претензий к футболисту, потому Мамаев не считает себя «причастным к этому обвинению».

По эпизоду с водителем Виталием Соловчуком спортсмен заявил, что «признает вину частично».

«На его имя открыт счет в банке для компенсации ущерба», – напомнил обвиняемый.

Доводы следствия, что он может скрыться за рубежом, по мнению Мамаева, надуманны, он добровольно сдал свой заграничный паспорт. Его адвокат заявил, что спортсмен «является добросовестным участником следственного процесса».

Кроме того, были предприняты «меры для компенсации ущерба потерпевшего водителя Соловчука», и после ознакомления с результатами экспертизы по состоянию автомобиля Мамаев также готов возместить ущерб.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин также заявил, что частично признает вину, передает ТАСС.

При этом он считает, что потерпевшие его «оговаривают» и «обманывают» следствие.

«Почему обвинение не меняется, мне не понятно. В ходе следственных действий следователь меня оскорбил», – добавил футболист.

По его словам, после конфликта спортсмены «примирились со всеми потерпевшими».

Кокорин также уточнил, что его никто не задерживал: «Я сам явился в следственные органы».

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин впервые увиделись после задержания.

Напомним, футболистам, которые напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, было предъявлено обвинение в побоях и хулиганстве. После стало известно о возможной переквалификации обвинения на статью о причинении легкого вреда здоровью.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к делу спортсменов приобщили запись с видеорегистратора Соловчука, свидетельствующую о том, что он сам начал конфликт со спортсменами.