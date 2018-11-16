Стало известно о возможной переквалификации обвинения Кокорину и Мамаеву

Обвинение нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву может быть переквалифицировано со статьи о побоях на статью о причинении легкого вреда здоровью, сообщил источник.

«В настоящее время по делу проходит медицинская экспертиза, которая сможет установить, какой вред здоровью был нанесен потерпевшим», – сказал источник ТАСС.

По его словам, если экспертиза установит, что «травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности», то обвинение со ст. 116 УК РФ («побои») переквалифицируют на ст. 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Это не отразится на возможном наказании для футболистов, так как им также вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство»), предполагающая максимальное наказание в до семи лет лишения свободы.

В четверг Тверской суд Москвы отказался принять заявление адвоката футболиста Павла Мамаева о переводе из СИЗО под залог.

Ранее Кокорину и Мамаеву ужесточили режим в СИЗО из-за жалоб других заключенных.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям. Футболисты арестованы.