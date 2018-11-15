В суде отказались принять заявление Мамаева об освобождении под залог

Тверской суд Москвы отказался принять заявление адвоката футболиста Павла Мамаева о переводе из СИЗО под залог.

«13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Также там добавили, что никакого заседания по данному вопросу не назначалось.

Ранее в СМИ сообщили о том, что Мамаеву предъявили обвинение заново.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев атаковали директора департамента Минпромторга Дениса Пака в московском заведении и водителя ведущей Первого канала. Им были предъявлены обвинения по двум статьям.