Мамаеву предъявили обвинение заново

Главное следственное управление(ГСУ) ГУ МВД по Москве заново предъявило обвинение футболисту Павлу Мамаеву после вмешательства столичной прокуратуры, защита спортсмена подала ходатайство на изменение меры пресечения с ареста на освобождение под залог, сообщает источник.

Прокуратура Москвы выявила нарушения федерального законодательства при первоначальном обвинении Мамаеву, после чего ГСУ перепредъявило обвинение спортсмену, сообщает собеседник «Росбалта».

«Павлу Мамаеву действительно заново предъявили обвинение. Это связано с тем, что прокуратура нашла технические ошибки в тексте, но квалификация осталась прежней: те же две статьи – «Побои» и «Хулиганство», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Мамаев в СИЗО «Бутырка» занялся изучением православной литературы и установил в камере иконостас.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям.