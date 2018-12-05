Кокорин и Мамаев увиделись впервые после задержания

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретились впервые после инцидента с избиением чиновника, они оба находятся на суде в одном зале заседания.

Тверской районный суд 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обоих спортсменов, брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого, передает РИА «Новости».

Следствие просит продлить арест всем подозреваемым до 8 февраля. Все четверо фигурантов находятся в одном «аквариуме», они общаются между собой. Поддержать их пришли друзья и родственники, включая супругу Мамаева Алану.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что ожидает от сегодняшнего заседания «самый плохой» результат, передает ТАСС.

Отмечается, что Мамаев полностью возместил ущерб потерпевшему по делу водителю Виталию Соловчуку.

«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», – сказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

Напомним, Кокорину и Мамаеву, которые напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, было предъявлено обвинение в побоях и хулиганстве. Позднее стало известно о возможной переквалификации обвинения на статью о причинении легкого вреда здоровью.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к делу футболистов приобщили запись с видеорегистратора Соловчука, свидетельствующую о том, что он сам начал конфликт со спортсменами.