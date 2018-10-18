Появились новые данные в пользу Мамаева и Кокорина

Из записи с видеорегистратора водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука следует, что он сам спровоцировал конфликт с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Запись приобщена к материалам дела. «На записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», – передает слова источника ТАСС.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи. Он сослался на подписку о неразглашении тайны следствия.

Отметим, что ранее стало известно о выплате компенсации избитому водителю со стороны футболистами.

В конце октября брат Кокорина Кирилл рассказал, после чего компания набросилась на водителя – по его словам, он их оскорбил.

Напомним, в начале октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».