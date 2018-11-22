Защита Мамаева подтвердила выплату компенсации избитому водителю

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что перечислил деньги в счет компенсации морального и материального вреда водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку.

«Да, информация соответствует действительности. Меры к материальному возмещению вреда Виталию Соловчуку предприняты», – сказал защитник, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в октябре напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.. Позднее стало известно о возможной переквалификации обвинения на статью о причинении легкого вреда здоровью.

В среду появилась информация, что Мамаев и Кокорин якобы перевели избитому водителю деньги. Однако Защита Кокорина опровергла эту информацию.