Мамаев и Кокорин перевели избитому водителю деньги

Футболисты петербургского «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев перечислили избитому водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации материального и морального ущерба, сообщил близкий к следствию источник.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – передает его слова ТАСС.

По его словам, Кокорин и Мамаев принесли извинения всем потерпевшим, а также признали свою вину в полном объеме.

Информация о перечислении денег водителю не подтверждена адвокатами обвиняемых и потерпевших. Они сослались на подписку о неразглашении тайны следствия.

Напомним, в октябре Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям. Футболисты арестованы.

Накануне сообщалось, как чувствуют себя футболисты в СИЗО. В заявлениях об изменении меры пресечения им отказали.