Мамаев устроился в «Бутырке» лучше Кокорина

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, как себя чувствуют в СИЗО Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Мельникова, у Кокорина и Мамаева нет «претензий по условиям содержания», хотя «сократилось посещение спортивного зала». Кокорин и Мамаев отнеслись к ситуации с «пониманием».

Мамаев занимается спортом в камере вместе с сокамерником, у которого два высших образования, сокамерник «хорошо идет на контакт», пишет «Советский спорт».

По Кокорину видно, что он «переживает». Кроме того, как сообщил Мельников, Кокорин «не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос». У Кокорина новый сокамерник – подозреваемый в мошенничестве.

В целом Мамаев держится более уверенно, у него лучше отношения с сокамерником, «потому что они дольше вместе находятся».

Мамаев читает религиозную литературу, они с Кокориным «сделали иконостас», поместив на картонку около 15 иконок.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям. Футболисты арестованы.