Защита Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, опровергла информацию о перечислении денег водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку в счет компенсации материального и морального ущерба.

По словам Стукаловой, сторона защиты таких действий не предпринимала, передает РИА «Новости».

«Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму?», – сказала адвокат Кокорина, опровергнув информацию о выплате компенсации.

Представитель защиты футболиста заверила, что Кокорин «чувствует себя хорошо, вполне удовлетворительно», «настроение у него нормальное».

«После нашего посещения пошел в спортзал. (...) Сейчас ходит в спортзал 2 раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день», – добавила Стукалова.

Ранее появилась информация, что Мамаев и Кокорин якобы перевели избитому водителю деньги.

Напомним, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в октябре напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, предъявили обвинения по двум статьям. Позднее стало известно о возможной переквалификации обвинения.