Кокорин-младший рассказал, из-за какого слова напали на водителя

Кирилл Кокорин заявил, что нападение на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала, произошло из-за оскорбительного слова.

Кокорин-младший заявил, что на водителя «не на пустом месте набросились», пишет «Московский комсомолец».

«Нас оскорбили! – заявил он. – Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно его сказал».

При этом Кокорин-младший заверил, что «еще в ИВС» понял недопустимость своих действий.

Брат известного футболиста сказал, что в СИЗО из еды ему нравятся гуляш и ленивые голубцы.

По его словам, за две недели он прочитал четыре книги, в том числе биографии знаменитых футболистов Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана, а сейчас читает «Униженных и оскорбленных» Достоевского.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».