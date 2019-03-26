Названа дата начала судебного процесса по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил пресс-секретарь суда.

Предварительное судебное заседание состоится 3 апреля; данная стадия процесса, согласно законодательству, проходит в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что дело футболистов направили в суд. В феврале спортсменам продлили арест до 8 апреля.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Спортсмены частично признали вину в нападении.