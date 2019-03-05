Кокорину разрешили обследоваться у врачей «Зенита»

Футболист Александр Кокорин получил разрешение на обследование врачами ФК «Зенит», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти на встречу в допуске врачей ФК «Зенит» к футболисту Александру Кокорину, но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время», – сказал Мельников, передает РИА «Новости».

По словам секретаря ОНК, футболист жалуется на отсутствие квалифицированной медицинской помощи, что впоследствии может пагубно сказаться на спортивной карьере Кокорина. Между тем адвокат игрока «Зенита» отмечает, что Кокорину не хватает в СИЗО физических нагрузок на травмированное колено, и это может привести к замене сустава.

Ранее в СМИ появились сообщения о получении Кокориным ожогов во время лечебных процедур, после чего в УФСИН опровергли эту информацию.

В феврале суд оставил без изменения меру пресечения Кокорину и Павлу Мамаеву, оставив их под арестом до 8 апреля.