Мосгорсуд вынес решение по аресту Кокорина и Мамаева

Мосгорсудом оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на продление срока их ареста.

Таким образом, фигуранты громкого дела о нападении на чиновника Дмитрия Пака останутся под арестом как минимум до 8 апреля, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, у адвокатов на изучение еще три тома дела, после чего материалы будут направлены прокурору и в суд.

Адвокаты при этом уверяют, что избранная мера пресечения «не соответствует тяжести совершенных проступков». Защита Кокорина также опасается, что тот станет инвалидом, если не получит физиотерапию для восстановления полученной ранее травмы.

Ранее гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова назвала процесс «показательной поркой».