Жена Кокорина рассказала о взрослении супруга за решеткой

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, что происходило в семье после ареста ее мужа и как изменился спортсмен за это время.

Валитова в передаче «Прямой эфир» заявила, что прошедший Новый год стал худшим праздником в ее жизни, сообщают «Вести».

Она добавила, что ей жалко и их сына, которому сейчас год и восемь месяцев. Мальчик не понимает, куда пропал отец, пояснила Валитова.

По ее словам, сначала она не поверила, что мужчина, избивающий человека на видео – это ее супруг. По мнению Валитовой, происходящее сейчас с Кокориным – это «показательная порка».

Она уверена, что плата за проступок должна быть соразмерна, пресса не учитывает обстоятельств инцидента и преподносит ее супруга извергом.

«Он очень повзрослел, осознал многие ошибки в своем поведении, в том числе и в отношении ко мне. Но это личное», – рассказала Валитова о том, как изменился Кокорин за время нахождения в СИЗО «Бутырка».

Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.