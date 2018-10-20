Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы с вещами.

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата Александра Кокорина Кирилла, который тоже проходит по делу спортсменов, заявил, что, возможно, одежда обвиняемых «просто поизносилась в изоляторе, а они хотят выглядеть хорошо», потому и прибыли в суд с вещами, передает Sport24.

«Ни с чем больше это не связано», – заверил он.

Тем временем прокурор Светлана Тарасова начала зачитывать обвинительное заключение по делу Кокорина и Мамаева, передает РИА «Новости».

Ожидается, что прокурор зачитает суть сформулированного обвинения, после чего свое отношение к нему выразят обвиняемые и их защитники.

Далее суд перейдет к допросу потерпевших и свидетелей.

Тарасова находится в суде в сопровождении двух сотрудников правоохранительных органов. Под государственной защитой она находится в связи с поступившими угрозами, связанными с другим делом.

Напомним, на минувшей неделе Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Сообщалось, что Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что футболисты слишком сильно наказаны за свое преступление.

До этого стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым, которые за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей.

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