Семак счел «перебором» наказание Кокорина и Мамаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев слишком сильно наказаны за свое преступление.

Семак заявил, что никто не отрицает преступления Кокорина и Мамаева, но оно «абсолютно несоизмеримо наказанию».

«Наказание это, на мой взгляд, это очень большой перебор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Матч Премьер».

Семак подчеркнул, что Кокорин не представляет «никакой опасности для общества», он «уже понес достаточное наказание».

Тренер отметил, что футболист «делает очень много добра для детей, много занимается благотворительностью».

Напомним, в среду Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые проходятпо делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

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