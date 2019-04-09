Названо оскорбление, которое спровоцировало Кокорина и Мамаева на драку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подрались с водителем Виталием Соловчуком после того, как тот назвал спортсменов «петухами». Об этом заявил свидетель и друг Кокорина Карен Григорян, находившийся в момент конфликта в компании подсудимых.

«Мы вышли из клуба рано утром, с нами были девушки. Они сели в рядом стоящую машину, после чего послышались крики. Мы спросили у них, что случилось. Они пояснили, что сели к нему [Соловчуку] в машину, думали, что это таксист, а он сказал: «Я таких петухов не вожу», – цитирует Григоряна РИА «Новости».

По словам свидетеля, потасовка завязалась между Мамаевым и Соловчуком, который первым ударил футболиста.

«Мамаев взял водителя за куртку, держал за нее, объяснил, что нельзя так разговаривать с людьми, которых ты не знаешь. Мамаев хотел его ударить, но не попал», – сообщил Григорян.

После того, как к драке подключились другие участники конфликта, Соловчук попытался убежать, но упал. Как подчеркивает Григорян, ни один из фигурантов дела не бил водителя ногами. Разняли дерущихся остальные члены компании, после чего, по словам свидетеля, Соловчук заверил друзей, что «все понял», и уехал.

Во вторник Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами. На минувшей неделе Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Сами футболисты признали свою вину частично.

Ранее адвокат Кокорина объяснил удар чиновника стулом «рефлекторным движением».