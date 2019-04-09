Адвокат Кокорина объяснил удар чиновника стулом «рефлекторным движением»

Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявила в суде, что драки с участием спортсменов носили спонтанный характер и обвинения следует переквалифицировать; при этом удар стулом, который якобы нанес Кокорин федеральному чиновнику Денису Паку, назвали «рефлекторным движением».

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что «хулиганских побуждений быть не могло», так как «та драка произошла после оскорбления Кокорина Виталием Соловчуком (водителем сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – прим. ВЗГЛЯД)», передает Агентство городских новостей Москва.

«Соловчук подтвердил, что ударил первым. Какие уж тут хулиганские побуждения?» – добавил он.

Ромашов отметил также, что обвинение в предварительном сговоре якобы «ни на чем не основано», передает портал Sports.ru.

«Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул, подошел к столику Пака и, согласно движениям, хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Потом после рефлекторного движения стул обрушился на голову», – также заявил адвокат.

В свою очередь Вячеслав Барик, являющийся защитником младшего брата Александра Кокорина – Кирилла – заявил, что предварительного сговора у участников инцидента не было, «все произошло спонтанно, стихийно», и так как Кирилл Кокорин «в этой компании оказался, он попал «под раздачу», но квалифицировать его действия по предварительному сговору – нелогично и незаконно».

Во вторник Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами. Ранее Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Сообщалось, что футболисты признали свою вину частично.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что футболисты слишком сильно наказаны за свое преступление.

До этого стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым, которые за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей.

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