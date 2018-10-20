Кокорин и Мамаев частично признали вину

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали вину по делу о двух драках в центре Москвы.

Мамаев заявил в суде, что предварительный сговор он не признает, «нет доказательств, следствие это надумало», передает ТАСС.

«Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения», – добавил он.

Кокорин заявил, что обвинение ему понятно, однако он не признает ст. 213 («Хулиганство») и «эпизод по 115-й статье («Побои») по (водителю Виталию) Соловчуку», передает РИА «Новости».

В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего обвиняемые и их защита выразили свое отношение к этому.

Напомним, во вторник Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами. На минувшей неделе Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Сообщалось, что Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что футболисты слишком сильно наказаны за свое преступление.

До этого стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым, которые за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей.