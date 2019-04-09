Отдыхавшая с Кокориным и Мамаевым девушка оказалась лесбиянкой

Стала известна личность девушки, которая отдыхала с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, когда произошли резонансные драки.

Как сообщает со ссылкой на корреспондента МИЦ «Известия» Пятый канал, «речь идет о некой Екатерине Б.», которая «знакома с нападающим «Зенита» уже четыре года».

В ночь перед драками девушка была в клубе с друзьями, но потом присоединилась к компании Кокорина и Мамаева. Именно она посчитала машину Виталия Соловчука такси, что и привело в итоге конфликту.

«Она рассказала футболистам, что водитель якобы их унизил и после этого началась драка», – говорится в сообщении.

«Комсомольская правда» пишет, что девушку зовут Екатерина Бобкова. Во время суда прокурор спросил ее: «Вы испытывали влечение к Кокорину?». Девушка ответила: «Я не могла его испытывать. Я лесбиянка». Также она заверила, что не употребляет наркотики, потому что «и так волшебная».