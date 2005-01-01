Свидетель рассказал об имитации секса с участием Кокорина в день нападения на Пака

В зале суда свидетель заявил, что перед нападением на федерального чиновника Дениса Пака футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были не одни: в частности, неизвестная девушка имитировала близость с Кокориным, спустившись под стол.

Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, свидетель Карен Григорян, друг Кокорина, рассказал, что с футболистом находилась неизвестная девушка.

Отвечая на вопросы прокурора, Григорян рассказал, что у Кокорина с девушкой была имитация интимной близости.

По его словам, девушка «садилась на футболиста сверху» и «спускалась к нему под стол», имитируя сексуальные действия, пишет Telegram-канал 360tv.

Отвечая на вопрос о том, целовалась ли девушка с Кокориным, Григорян сказал: «Вроде, да».

Сообщается, что во время допроса Григоряна в зале суда находились жены обоих футболистов.

После этого прокурор спросил: «Скажите, а кто-то из мужчин после этого садился на Кокорина-старшего сверху?» На что Григорян ответил: «Куропаткин».

Согласно сообщению телеграм-каналов, Григорян утверждал, что вышеописанное происходило в «Кофемании». Как передает РИА «Новости», свидетель также рассказал, как футболисты перед этим отдыхали в «мужском клубе».

Напомним, арест Кокорину и Мамаеву продлили до 25 сентября. Оба футболиста частично признали свою вину.