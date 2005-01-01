Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Свидетель по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина Геннадий Куропаткин подтвердил, что садился на колени футболиста петербургской команды.

«Да, это была шутка. А что мы с книжками должны были сидеть?», – заявил Куропаткин, отвечая на вопрос, садился ли он на колени к Кокорину.

Он также добавил, что одна из девушек сверху села на колени Кокорину, потом встала. «Целовались ли они, я не помню», – заявил свидетель на допросе, передает RT.

Он также заявил, что Пак якобы вел себя агрессивно. «Пак сказал, или шайка или кучка, а далее – на «у» начинается, на «ы» заканчивается (матерное слово). Саня Кокорин взял стул, хотел подсесть, поговорить, но тут Пак повторил свои слова, и Саня махнул стулом. Пак вел себя агрессивно», – заявил Куропаткин, сообщает Telegram-канал 360.

Он также заявил, что водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук также якобы первый начала драку с футболистами.

«Дальше вышли на улицу, хотели поехать покушать и спать идти. … Потом девушка спросила водителя: подвезете нас? Он сказал: «Я таких не вожу». Это был Соловчук. … Водитель начал агрессивно говорить, и Паша взял его за куртку. А он в ответ ударил его кулаком. Вроде бы в лицо. Соловчук ударил Пашу, за ним побежали. Паша хотел махнуть рукой, но не попал. Потом они как-то переместились на тротуар. Я увидел, что водитель лежал на полу, и все стояли возле него. Потом его подняли. Начали вести и спрашивать, зачем такое говоришь», – заявил Куропаткин.

Тем временем адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что Мосгорсуд 17 апреля проверит законность продления ареста на полгода футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает ТАСС.

Во вторник, 9 апреля, районный суд приступил к слушаниям уголовного дела по существу. В ходе заседания прокурор огласила обвинительное заключение, а обвиняемые заявили, что признают свою вину частично. Также на слушаниях были допрошены три свидетеля. Один из них заявил, что в «Кофемании» девушка по имени Екатерина Бобкова имитировала сексуальную близость с Александром Кокориным. Кроме того, сообщалось, что на колени футболисту садился Куропаткин.

Сама Бобкова в суде заявила, что является лесбиянкой. На вопрос журналистов Mash, как бы она охарактеризовала Александра Кокорина, Бобкова ответила: «Святоша. Ангелочек. Добрый, добрый мальчик».

Также свидетели сообщили, что футболисты подрались с Соловчуком после того, как тот назвал спортсменов «петухами».

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