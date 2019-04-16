Госсекретарь при МИД Франции увидела особый знак в пожаре в Нотр-Дам

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален призвала вновь отстроить собор Нотр-Дам, а вместе с ним и «построить Европу».

«На пути в Страсбург, чтобы встретиться с европейскими парламентариями и избранными представителями этой европейской столицы во время последней пленарной сессии Европарламента. Восстановим собор, построим Европу», – цитирует де Моншален РИА «Новости».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже выяснилось, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Сейчас огонь полностью потушен.

Архитектор Максим Атаянц рассказал газете ВЗГЛЯД, какие трудности могут возникнуть при восстановлении собора.