Министр обороны Судана ушел с поста главы Военного совета

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о решении покинуть пост главы Военного совета страны, а также сообщил об отставке своего заместителя Камала Абдель Мааруфа аль-Махи.

Пост главы Военного совета займет Абдель Фаттах аль-Бурхан – бывший начальник штаба сухопутных войск, назначенный в феврале главным инспектором вооруженных сил, передает ТАСС.

Протестующие, собравшиеся на улицах Хартума на крупную акцию протеста и изначально отвергавшие все заявления армии, празднуют уход бен Ауфа с поста главы Военного совета.

Накануне министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил, что президент страны Омар аль-Башир арестован, армия Судана приостановила действие конституции и распустила парламент. В Судане на три месяца было объявлено чрезвычайное положение.

Сам Авад ибн Ауф принес присягу главы переходного Военного совета.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как санкции США довели Судан до путча.