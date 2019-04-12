Министр обороны Судана возглавил военный совет

Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны.

Его заместителем стал руководитель штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщает гостелевидение, передает РИА «Новости».

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Нацполиция объявила об освобождении всех политзаключенных. Позже министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир арестован, а власть переходит к военному совету, который будет управлять государством в течение двух лет.

Зампостпред России при ООН заявил, что Россия была и останется другом Судана и пока не готова принять какую-либо сторону.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как санкции США довели Судан до путча.