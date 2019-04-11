Нацразведка Судана объявила об освобождении всех политзаключенных

Национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в республике, сообщают местные СМИ.

Суданское госагентство SUNA сообщает, что «органы безопасности и национальной разведки объявили об освобождении всех политических заключенных по всей стране», передает РИА «Новости».

Напомним, в Судане произошел военный переворот. Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. При этом посольство республики в России отказалось комментировать ситуацию.

Посольство России в Судане сообщало, что обстановка в Хартуме спокойная, обращений от россиян не поступало. В Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией в республике и рассчитывают на скорое урегулирование обстановки.

До официального объявления об отставке президента Судана жители столицы вышли на улицы с победными лозунгами.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.

Газета ВЗГЛЯД писала, как санкции США довели Судан до путча.